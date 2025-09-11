Житель Новороссийска осужден на 20 лет за убийство двух человек

Краснодарский краевой суд приговорил 23-летнего жителя Новороссийска Эльмина Мамедова к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. В августе 2023 года он стал участником конфликта между двумя группами граждан на парковке в пригороде Новороссийска.

В ходе конфликта злоумышленник открыл стрельбу по оппонентам из самодельного пистолета, переделанного из сигнального в боевой. Всего Мамедов произвел не менее десяти выстрелов. В результате двое мужчин скончались от полученных ранений, еще двое были доставлены в больницу. Следствие установило, что этим потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело в отношении Эльмина Мамедова рассматривала коллегия присяжных Краснодарского краевого суда, которая 8 сентября текущего года единогласно вынесла обвинительный вердикт. Подсудимый признан виновным в двойном убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Присяжные определили, что Эльмин Мамедов не заслуживает снисхождения.

Остальные участники конфликта, совершившие противоправные действия, также привлекаются к ответственности. Уголовные дела в отношении них переданы в суд.

Анна Перова, Краснодар