«Стать коммерсантом»

Когда в середине XX века ученые впервые заговорили о термоядерной энергии, это казалось делом далекого будущего. Годы исследований, масштабные центры и инвестиции — и в итоге мир получил новую технологическую реальность. Сейчас с технологией термоядерных исследований связана разработка инновационных материалов, установок, платформ, источников энергии и даже летного прототипа плазменного двигателя для космических кораблей. В том числе этим объясняется актуальность нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии».

Цель проста, но при этом масштабна — создать необходимую производственную и технологическую базу для таких исследований, разработок. А это вопрос не только науки, но и бизнеса. Испытательной площадкой для отработки передовых решений станет новейшая термоядерная установка в «Курчатовском институте» — так называемый токамак. Невероятно мощный, он, как ожидается, позволит в будущем создать термоядерный источник нейтронов. Его же будут использовать и в создании международного экспериментального термоядерного реактора.

Однако, пожалуй, самое интересное исследование касается плазменного космического двигателя. Установка позволит сократить путь до Марса с нескольких лет до нескольких месяцев. В данный момент в планах разработка опытного прототипа такого двигателя на площадке «Росатома» в Троицке. Также сейчас идет создание и другого масштабного токмака — с реакторными технологиями. Для этого будут использованы в том числе высокотемпературные сверхпроводники. Разработки для токамака планируют использовать в авиации, ракетостроении, медицине и ядерных технологиях.

Что это дает бизнесу и науке? Новые ниши, инновационные материалы и приборы, возможности для стартапов в энергетике и космонавтике. Термоядерные проекты — это, безусловно, долгий цикл, но и шанс для тех, кто готов инвестировать в инфраструктуру и кооперацию будущего уже сегодня.