Глава Бурятии призвал мужчин «унести жен в спальню»

Алексей Цыденов в своем Telegram-канале призвал местных жителей «работать» для наполнения детских садов. Такое заявление глава Бурятии сделал после посещения Северобайкальска, где был открыт новый детсад.

«Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и… В общем, вы меня поняли»,— написал губернатор.

Алексей Цыденов находится в многодневной рабочей поездке в Северо-Байкальском районе Бурятии. Эта административно-территориальная единица отмечает 100 лет со дня образования.

Влад Никифоров, Иркутск