Япония завершила морские испытания корабельного рельсотрона

Агентство по закупкам, технологиям и логистике Министерства обороны Японии объявило об успешных испытаниях корабельной электромагнитной пушки — рельсотрона. Стрельбы проходили с июня по начало июля на борту испытательного корабля японских морских сил самообороны Asuka. Как сообщили военные, рельсотрон смог поразить надводную цель на большой дальности, более конкретные данные пока не раскрываются.

Рельсотрон разгоняет металлический снаряд-болванку не за счет энергии сгорания пороховых газов, как в артиллерийских системах, а исключительно за счет электроэнергии. Благодаря этому снаряд достигает скорости свыше 2500 м/с, тогда как огнестрельное ствольное оружие обеспечивает ему максимальную скорость около 1750 м/с. Высокая скорость снаряда усложняет его перехват и делает это оружие одним из передовых элементов эшелонированной обороны от воздушных и морских угроз.

Предыдущая японская демонстрация рельсотрона прошла в 2023 году и стала первым в мире успешным случаем стрельбы из электромагнитного орудия в ходе полевых испытаний.

Работы над подобным оружием ведутся и в других странах. Китай с 2018 года испытывает свой прототип орудия и заявляет о планах разгона тяжелых снарядов до гиперзвуковых скоростей — более 5 Махов. В Европе проект PILUM, поддержанный агентством по обороне ЕС, нацелен на дальность стрельбы до 200 км и скорость снаряда до 5–6 Махов.

США после ряда внутренних испытаний и экспериментов свернули собственную аналогичную программу, сославшись на высокие затраты и технические трудности, но наработки американцев легли в основу зарубежных проектов. Турция и Индия также представили экспериментальные образцы, однако до их испытаний дело пока не дошло.

Дмитрий Сотак