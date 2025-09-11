Депутат Госдумы обратил внимание на некачественную работу самарского минтранса

В 2023 году в Самаре завершился ремонт дороги на улице Ново-Садовой, включая дублер рядом с домами №№134-140. Работы выполнила компания «XXI Век» по заказу регионального министерства транспорта. Депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев сообщил в своем Telegram-канале, что результат оставляет желать лучшего из-за серьезных нарушений.

По данным политика, в ходе ремонта дорожное полотно подняли выше тротуара, что нарушило проект. Поврежденный бордюрный камень не заменили. В результате этого дождевые и талые воды не стекают в ливневую канализацию, а затапливают дворы и паркинги жилых домов. Это приводит к разрушению тротуаров, намоканию фундаментов и повреждению автомобилей.

Как отметил депутат, министерство транспорта Самарской области и городская администрация переносят ответственность друг на друга. В ответ на жалобы жителей, региональное ведомство утверждает, что вода на дублере появляется из двора, несмотря на видеодоказательства. Жители требуют провести экспертизу и взыскать убытки с подрядчика, а также установить ответственность чиновников.

«Нужно срочно провести полную экспертизу качества выполненных работ и взыскать все убытки с подрядчика. Немедленно исправить проект — сделать правильный уклон и заменить разрушенный бордюр. Установить личную ответственность чиновников, которые подписывали акты приемки этой некачественной работы отказываются ее исправлять»,— отметил господин Кошелев, добавив, что готовит обращение в правоохранительные органы.

Андрей Сазонов