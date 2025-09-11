Клава Кока у Чаши, концерт «СмешBand» и осенний Open Space Market

Большой фестиваль «Всей семьей на выборы!» с хедлайнерами пройдет у Центра семьи «Казан». Группа «СмешBand» исполнит песни из мультфильма «Смешарики» в рок-обработке. Осенний Open Space Market с дизайнерским маркетом состоится на Казанском ипподроме. Также в планах: матчи «Рубина» и «Ак Барса», отреставрированная версия фильма «Пролетая над гнездом кукушки» в кино и старт «Аксенов-феста». Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

12 сентября симфонический оркестр театра им. Г. Камала исполнит саундтреки из известных фильмов и сериалов: «Игра престолов», «Джеймс Бонд», «Властелин колец», «Крестный отец», «Розовая пантера», «Интерстеллар» и др. Начало концерта в 19:00, билеты от 2300 руб. (6+)

14 сентября в Korston состоится рок-концерт группы «СмешBand», где зрители услышат песни из культового мультфильма «Смешарики» от композиторов сериала Марины Ланды и Сергея Васильева, а также актеров дубляжа. Начало в 19:00, билеты от 2300 руб. (6+)

14 сентября в КЦ «Сайдаш» состоится концерт исполнительницы и восходящей звезды российской эстрады Дианы Анкудиновой. В программе: два часа живого звука в сопровождении музыкантов группы «Д. А.», главные хиты и премьеры песен. Начало в 18:00, билеты от 1700 руб. (12+)

Какие спектакли посмотреть

11 сентября в 19:00 в театре им. Камала можно будет посмотреть музыкальную комедию «Бию прие» / «Очарованный танцем». В родной город после долгого отсутствия прибывает танцор Саяр Рамиев. Здесь он встречает свою давнюю любовь, знакомится с новым поколением хореографов и понимает важные для себя истины. Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

12 сентября в Особняке Демидова можно будет посмотреть моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». По сюжету ленинградец Михаил Питунин в один прекрасный день, нарушив законы пространства и времени, отправляется спасать «наше всё». Герой размышляет о том, мог бы Пушкин написать больше, если бы не пуля Дантеса. Начало в 19:00, билеты от 600 руб. (16+)

12 сентября в детском парке «Елмай» покажут спектакль по мотивам сказки «Про Федота-стрельца удалого молодца» от территории театрального творчества «КВARTИРА-студия». История о том, как главный герой Федот-стрелец преодолевает трудности для спасения своей возлюбленной. Для этого ему нужно выполнить разные задания от царя, одно из которых — принести «То-Чаво-Не-Может-Быть». Начало в 17:00, вход свободный.

13 сентября на театральной площадке MO можно будет посмотреть спектакль «Картотека» по одноименной пьесе классика польского авангарда Тадауша Ружевича. По сюжету к главному герою, из-за болезни лежащему в постели, постоянно приходят люди из прошлого и будущего и ведут с ним диалог. Начало показа в 19:00, билеты стоят 1500 руб. (16+)

13 и 14 сентября в Особняке Демидова пройдут показы полубиографичного спектакля «Табу», в котором соединяются истории трех женщин начала двадцатого века: Фатихи Аитовой, Сары Шакуловой и Сары Садыковой. Эти истории о страсти к своему делу, которая сильнее разочарований и смерти. Начало показов в 19:00, стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

14 сентября в 13:00 Казанский ТЮЗ приглашает на показ иммерсивного спектакля «Легкий человек» по воспоминаниям о казанском периоде жизни Горького. Вместе с Алексеем Максимовичем и его соседом и товарищем Сашкой зрители прогуляются от Казанского театрального училища по историческому центру Казани, заглянут в большое сердце «легкого человека» и посетят музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина. Стоимость билета — 950 руб. (12+)

Какие спортивные события посетить

12 сентября на «Ак Барс Арене» пройдет футбольный матч между казанским «Рубином» и московским «Динамо». Матч Российской премьер-лиги начнется в 19:00, билеты — от 200 руб.

13 и 14 сентября Kazanring Canyon приглашает на VIII этап Российской серии кольцевых гонок — самого масштабного и престижного гоночного турнира в России. Зрители смогут увидеть на трассе самые разные машины, пообщаться с гонщиками — и поучаствовать в активностях для всей семьи. Детям до 7 лет вход свободный. Стоимость билетов на один день — от 1800 руб.

В «Татнефть-арене» пройдут домашние матчи ХК «Ак Барс» в рамках Чемпионата КХЛ. 14 сентября в 17:00 казанская команда сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска, а 17 сентября в 19:00 — с нижнекамским «Нефтехимиком». Стоимость билетов — от 1500 руб.

Что смотреть в кино

11 сентября казанские кинотеатры начнут показывать фильм «Пролетая над гнездом кукушки». Компания «Иноекино» подготовила 4К-реставрацию ленты в честь ее 50-летия. Главный герой картины — Рэндл Патрик Макмерфи в исполнении Джека Николсона — преступник, которого переводят из колонии в психиатрическую клинику. За распорядком там следит хладнокровная старшая медсестра Милдред Рэтчел. Преступник не собирается подчиняться ее правилам, бунтует и влияет этим на остальных пациентов. (18+)

С 11 сентября в прокат выходит британско-французский фильм «Дракула». Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к жене, принцессе Елизавете. Вернувшись с победоносной войны, он узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем он гневается на бога, который отнял у него самое дорогое. Но узнав, что его возлюбленная может возродиться, он отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины. (18+)

Также в кинотеатрах можно посмотреть южнокорейский боевик «Всеведущий читатель». Офисный сотрудник Ким Док-ча внезапно обнаруживает, что мир становится таким же, как и в его любимом произведении о конце света, а он — единственный, кто успел его прочитать и знает финал. (18+)

Чем заняться еще

12 сентября в Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка «Здравствуй, зритель!» художника Виктора Анютина. В экспозицию войдут более 90 произведений из собрания ГМИИ РТ и личной коллекции живописца, отображающие ключевые этапы развития его творчества. Выставка откроется в 16:00, вход на вернисаж — свободный. Стоимость билетов в остальные дни — от 150 руб. Выставка проработает до 19 октября.

13 и 14 сентября на Казанском ипподроме пройдет осенний Open Space Market. В программе: большой дизайнерский маркет, фудкорт, лекторий, мастер-классы и диджей-сеты. Образовательная программа подготовлена совместно с Казанским федеральным университетом. Маркет будет работать оба дня с 11:00 до 20:00, стоимость билетов — от 150 руб.

14 сентября у Центра семьи «Казан» пройдет фестиваль «Всей семьей на выборы!». Вместе с хедлайнерами Клавой Кокой, Алсу и «Дискотекой Аварией» на сцену выйдут ведущие исполнители Татарстана — Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхетдинов и другие популярные артисты. Вход по браслетам проголосовавших.

17 сентября в Казани стартует «Аксенов-фест». В программу войдут творческие встречи, музыкальные вечера, презентации выставок и вручение литературно-музыкальной премии «Звездный билет». Темой фестиваля станет документалистика. Площадки фестиваля включают Дом-музей В. П. Аксенова, Национальную библиотеку РТ, библиотеки № 13, 26 и 27, Казанскую Ратушу, Сад рыбака, сквер Аксенова и детский парк «Елмай». Вход на события по бесплатной регистрации.

