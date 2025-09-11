Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании нападения собаки на ребенка в Сызрани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нападении собаки на шестилетнего мальчика в Сызрани. Руководитель регионального следственного управления Павел Олейник доложит о ситуации в центральный аппарат. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Местные СМИ сообщили, что в сентябре 2025 года бездомная собака напала на ребенка около торгового центра и укусила его за ногу. Журналисты отметили, что в этом районе много бездомных животных, но их не отлавливают. В связи с инцидентом региональное следственное управление возбудило уголовное дело.

Георгий Портнов