Матвиенко предложила создать «мужские консультации» по аналогии с женскими

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо контролировать репродуктивное здоровье не только женщин, но и мужчин. По ее словам, для этого необходимо создать «мужские консультации» по аналогии с женскими.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Заставьте мужчину пойти проверить репродуктивное здоровье, где написано "женская консультация", он не пойдет. Есть практика уже в Москве, я ее изучала, и в других регионах, когда стоит здание, одна половина — написано "женская консультация" — отдельный вход, другая половина — "мужская консультация", для мужчин отдельный вход»,— сказала госпожа Матвиенко на пленарном заседании VI Форума социальных инноваций регионов (цитата по ТАСС).

В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что с 2024 года при диспансеризации нарушения репродуктивного здоровья были выявлены у 12,9% взрослых женщин и 2,1% мужчин. Среди подростков 15-17 лет такие проблемы обнаружены у 4% юношей и 5% девушек.

Полина Мотызлевская