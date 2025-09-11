Санитарка нижегородской «Молочной кухни» пострадала из-за взрыва котла

Из-за несчастного случая на производстве МБУЗ «Молочная кухня» в Нижнем Новгороде пострадала санитарка. Об этом сообщила Госинспекция труда в Нижегородской области 11 сентября.

По данным ведомства, происшествие случилось утром 10 сентября в помещении на улице Краснодонцев: во время приготовления творога из-за несрабатывания предохранительного клапана произошел взрыв емкости пищеварочного котла. Из емкости выплеснулось горячее молоко, которое попало на 50-летнюю сотрудницу.

Пострадавшая получила ожоги лица, шеи и рук на площади 20% поверхности тела, а также легкий ожоговый шок. Трудовая инспекция начала расследование несчастного случая.

Галина Шамберина