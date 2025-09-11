У городских депутатов начнется сельская жизнь

Власти Красноярска приступили к административной интеграции сельских территорий, которые включены в состав Красноярского городского округа краевым законом о реформе местного самоуправления. В качестве первого шага сессия горсовета Красноярска 16 сентября возложит на парламент столицы региона полномочия представительных органов власти четырех ликвидируемых сельсоветов. Полностью интеграция должна завершиться в 2028 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер городского совета Красноярска Наталия Фирюлина поздравила коллег с тем, что теперь они станут еще и сельскими депутатами

Фото: Красноярский городской совет депутатов

Сессия горсовета Красноярска, которая состоится 16 сентября, примет решения о передаче ему полномочий представительных органов власти четырех территорий, включенных в городской округ Красноярска. Соответствующие проекты решений были одобрены 10 сентября депутатами профильной комиссии горсовета — по местному самоуправлению (МСУ).

19 июня 2025 года вступил в силу региональный закон «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае». Он создал Красноярский городской округ, в состав которого, помимо Красноярска, вошли Мининский, Солонцовский и Элитовский сельсоветы, а также городское поселение поселок Березовка. Ранее три названных сельсовета входили в состав Емельяновского района края, а Березовка являлась административным центром Березовского района, который в результате реформы ликвидируется. В общей сложности это около десятка населенных пунктов, в которых проживает примерно 35 тыс. человек.

Органы МСУ, существовавшие на момент вступлении в силу краевого закона, должны осуществлять свои полномочия до истечения срока этих полномочий. Как сообщила на заседании комиссии горсовета спикер муниципального парламента Наталия Фирюлина, сроки полномочий депутатов Мининского, Солонцовского и Элитовского сельсоветов истекут уже на следующей неделе, Березовского — 22 сентября. В связи с этим горсовет должен возложить на себя их полномочия до избрания окружного совета Красноярска с учетом новых территорий в 2028 году.

Практическое исполнение новых полномочий на селе вызвало у городских депутатов целый ряд вопросов.

«Как будем исполнять? Все дружно будем отвечать за Минино, или самый ближний к Минино депутат (депутат горсовета, чей округ граничит с поселком.— «Ъ»), или мы это решим позже?»,— поинтересовалась председатель комиссии по МСУ Елена Южакова («Единая Россия»).

По словам госпожи Фирюлиной, после принятия решения о возложении полномочий на горсовет он будет нести «коллективную ответственность» за эти территории. «Я хочу вас, прежде всего, поздравить, что вы с 16 сентября… становитесь, практически, депутатами этих сельских советов»,— обратилась она к коллегам. Спикер красноярского парламента пообещала, что организация практической депутатской работы на новых территориях будет определена в ближайшее время. Наталия Фирюлина предложила использовать в качестве помощников на общественных началах активных бывших сельских депутатов. Готовность порекомендовать таких депутатов уже высказал спикер депутатского корпуса Солонцовского сельсовета Алексей Костенко.

В свою очередь, Семен Сендерский (ЛДПР) спросил, стоит ли ожидать аудита сельсоветов перед их включением в состав Красноярска. Как писал «Ъ-Сибирь», бывший глава Солонцовского сельсовета Александр Буценец (его полномочия были досрочно прекращены в 2024 году) в 2025-м получил срок по уголовному делу о коррупции. По данным главного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, чиновник нанес ущерб бюджету сельсовета и района в общей сложности примерно на 0,5 млрд руб. Также в этом году был осужден за коррупцию и бывший глава Березовки Сергей Суслов. Как выяснилось в ходе обсуждения, подобный аудит не предусмотрен.

«Администрацией города готовятся проекты постановлений горсовета о согласовании перечня имущества, которое нам будет передано из Березовского и Емельяновского районов»,— рассказала о дальнейших шагах интеграции начальник экспертно-правового отдела горсовета Ольга Макоенко. Бюджет Красноярска на 2026 год уже будет учитывать новые территории. Приступить к обсуждению муниципальных программ в рамках этого бюджета горсовет планирует в октябре.

В декабре 2025 года истечет срок полномочий у глав Элитовского и Мининского сельсоветов Валерия Звягина и Иосифа Кольмана. В связи с этим глава Красноярска должен издать постановления об исполнении их полномочий. Напомним, что мэр Красноярска Вячеслав Логинов находится в московском СИЗО. Его обвиняют в получении взяток в размере 180 млн руб. Предполагается, что нового мэра изберут уже депутаты окружного совета первого созыва в 2028 году.

«Конечно, это будет достаточно сложный путь, но его надо будет пройти»,— резюмировала Наталия Фирюлина.

Валерий Лавский