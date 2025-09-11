В Ижевске начал работу каршеринг «Яндекс Драйв»

Каршеринг «Яндекс Драйв» заработал в Ижевске с 11 сентября, сообщили в компании. В аренду доступны 200 автомобилей Renault Duster. Зона поездок охватывает Ижевск, Нефтекамск и пригороды, включая Чайковский, Воткинск, Кильмезь и другие поселения.

«Яндекс Драйв» установил следующие тарифы: от 12 руб. за минуту при краткосрочной аренде, от 320 руб. за час при долгосрочной. Прокат доступен для пользователей старше 18 лет с водительскими правами.

«Все автомобили “Драйва” оснащены сотней датчиков, которые помогают стимулировать аккуратное вождение. Например, учитывается резкое торможение, агрессивное перестроение, крутые входы в повороты и превышение скорости. По этим параметрам система формирует индивидуальный рейтинг каждого пользователя»,— говорится в сообщении.

Ижевск стал 10-м городом, где заработал «Яндекс Драйв». Помимо столицы Удмуртии, сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове, Калининграде, Перми и Челябинске.