Семь лет за семь выстрелов

В ходе прений в Ленинском районном суде Екатеринбурга прокурор запросил для Александра Дискова по прозвищу Фартовый семь лет лишения свободы со штрафом. Он обвиняется в угрозе убийства, причинении тяжкого вреда по неосторожности и умышленном повреждении имущества за потасовку у бара «Нравы». По версии следствия, подсудимый избил оппонента и расстрелял чужую машину. Александр Дисков ранее утверждал, что находился в состоянии самообороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дисков (справа) на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Дисков (справа) на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александра Дискова задержали 22 ноября 2023 года в аэропорту Кольцово, когда он прилетел домой после отпуска в Дубае (ОАЭ). Поводом стала потасовка у бара «Нравы» на ул. Радищева в Екатеринбурге, которая произошла 12 ноября.

Согласно обвинительному заключению, Фартовый пришел в бар «Нравы», где встретился со знакомыми Вадимом Каримовым, Эдуардом Шугуровым, Артемом Кротовым и Людмилой Кротовой. Во время встречи Александр Дисков поссорился с Людмилой Кротовой, которая неоднократно его оскорбила. Тогда он вышел на парковку бара и семь раз выстрелил в принадлежащий ей Cadillac Escalade (ущерб оценили в 966 тыс. руб.).

Затем, по версии следствия, Фартовый начал угрожать Вадиму Каримову, приставив к его голове пистолет. Эдуард Шугуров «с целью воспрепятствовать противоправным действиям» толкнул его и начал уговаривать не стрелять по автомобилю. В ответ Александр Дисков дважды ударил его по лицу. От ударов пострадавший упал на асфальт и получил черепно-мозговую травму

Изначально Фартовому инкриминировали ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство»), а также ч. 2 ст. 213 УК РФ («хулиганство, совершенное с применением оружия»). Позднее ему предъявили обвинение в незаконном хранение огнестрельного оружия (ч.1 ст.222 УК РФ) и уклонении от административного надзора (ч.1 ст. 314.1 УК РФ).

Сначала Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Александра Дискова, затем отправил под домашний арест. В апреле 2024 года мера пресечения была изменена на запрет определенных действий.

На первом судебном заседании, после оглашения обвинительного заключения, Фартовый сказал, что у него «нет простого ответа» на вопрос, признает он вину или нет. Он зачитал с листка подготовленную его адвокатом речь и сообщил, что не признает вину в незаконном хранении оружия. «Что касается остальных пунктов моего обвинения, то я действительно признаю фактические его части. Я находился в состоянии необходимой обороны»,— пояснил он.

В ходе судебного рассмотрения прокурор представил доказательства того, что в 2023 году Александр Дисков приобрел пистолет и не менее семи патронов к нему, хотя не имел право на приобретение и ношение огнестрельного оружия.

В итоге ему вменяются причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ), умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ), угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и незаконные приобретение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, уголовное преследование по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

В ходе судебных прений государственный обвинитель запросил у суда для Александра Дискова семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере двухмесячной заработной платы.

Адвокат Александра Дискова от комментариев отказался. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, оглашение приговора назначено на 15 сентября.

Артем Путилов