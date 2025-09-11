Лже-застройщика из Воронежа осудили за обман 30 дольщиков

Лазаревский районный суд Сочи признал жителя Воронежа Алексея Жердева, выдававшего себя за застройщика многоквартирного дома, виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) и подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Его приговорили к семи годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с осужденного 90 млн руб. в качестве возмещения ущерба потерпевшим. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как установил суд, в январе 2023 года Жердев купил земельный участок в Лазаревском районе Сочи и начал продавать квартиры в якобы строящемся доме. В качестве доказательства реализации проекта он показывал потенциальным покупателям поддельное разрешение на строительство и впоследствии, имитируя начало работ, залил на участке бетонную площадку. Также воронежец называл потерпевшим ложные сроки сдачи объекта и давал гарантии, что дом будет введен в эксплуатацию в указанный в договорах срок. В итоге ему доверились 30 человек из разных субъектов России.

Ранее Жердев уже был судим за мошенничество. Приговор был вынесен с учетом предыдущего наказания.

Кабира Гасанова