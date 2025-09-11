Решение об участии Путина в саммите АТЭС в Южной Корее еще не принято

Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Саммит АТЭС пройдет в южнокорейском городе Кёнджу 31 октября—1 ноября. Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев в августе говорил, что приглашение от Южной Кореи на имя Владимира Путина получено, но решение об уровне делегации примут позднее. При этом он подчеркнул, что российская сторона так или иначе будет присутствовать на саммите.

АТЭС — образованная в 1989 году площадка, объединяющая 21 страну. Формально она не имеет статуса международной организации. Россия вошла в объединение в 1998-м. Основная цель АТЭС — устойчивый экономический рост в регионе и углубление интеграционных процессов.

Лусине Баласян