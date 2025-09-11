В аэропорту Саратова снова ввели временные ограничения

В аэропорту «Гагарин» в Саратове введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения касаются всех типов воздушных судов и будут действовать до особого распоряжения. То же самое касается снижения скорости мобильного интернета.

Сегодня из воздушной гавани Саратова вылетели три самолета в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, указано на сайте аэропорта. В 15:05 ожидается еще один вылет в Москву. На данный момент посадка на рейс закончена.

Нина Шевченко