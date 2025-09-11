Заморозки ожидаются в Нижегородской области 13-15 сентября

Синоптики прогнозируют заморозки до -1°С местами по Нижегородской области ночью и утром 13-15 сентября. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

Повышается вероятность гибели сельскохозяйственных культур, спасатели рекомендовали укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Также МЧС прогнозирует увеличение количества пожаров из-за повышенной нагрузки на электроприборы.

По данным Гидрометцентра, 13-15 сентября в Нижнем Новгороде будет около +17°С днем и +5°С ночью. Осадки не ожидаются.

Елена Ковалева