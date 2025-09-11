Глава СКР хочет знать, почему в Иловлинском районе не ремонтируют автодорогу

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Иловлинском районе Волгоградской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее о нарушении прав жителей Иловлинского района на качественную дорожную инфраструктуру рассказала в обращении к господину Бастрыкину местная жительница. С ее слов, более 10 лет автодорога, которая соединяет хутор Зимовейский и станицу Трехостровскую, находится в непригодном состоянии. Так, на ней нет асфальтового покрытия, много глубоких ям, размывается грунтовое полотно при выпадении осадков. Все это осложняет движение транспорта, включая школьный автобус и машины экстренных служб. Граждане неоднократно обращались по этой проблеме в компетентные органы, но безрезультатно.

По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР организовали процессуальную проверку. По поручению господина Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову предстоит доложить о ходе и результатах проверки. Глава СКР поставил исполнение поручения и ход проверочных мероприятий на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов