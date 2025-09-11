В Башкирии вывески медучреждений на башкирском языке планируют скорректировать

До конца года Общественная палата Башкирии совместно с министерством здравоохранения республики планируют запустить пилотный проект по подготовке текстов вывесок для медицинских учреждений на башкирском языке, сообщает пресс-служба палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Переводить вывески будут эксперты из Академии наук Башкирии, а бланки и официальные вывески можно будет перевести в автоматизированной системе «Башперевод».

Как отметила член региональной Общественной палаты, директор автономной некоммерческой организации по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова, проведенный ею мониторинг вывесок в двух больницах Уфы показал, что иногда «громоздкие, длинные конструкции из переведенных слов с русского на башкирский, становятся нечитабельными». По ее словам, при переводе медицинской терминологии нужно соблюдать не только правильность перевода, но и легкость восприятия слов для пациентов.

Заместитель начальника отдела информационно-аналитической работы и развития здравоохранения минздрава республики Гаяз Бикташев отметил, что медучреждения региона пользуются русско-башкирским толковым словарем медицинских терминов, но более узкий справочник, с готовыми переводами необходимых словосочетаний на башкирский язык, будет более удобным. Он отметил, что вывески — не только формальное исполнение закона в области использования государственных языков Башкирии, но и популяризация башкирского языка и формирование культуры.

Майя Иванова