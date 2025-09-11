Число выдач кредитных карт в Новосибирской области за год сократилось на 35%

Количество выдач кредитных карт в Новосибирской области в августе 2025 года сократилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 32,8 тыс. договоров. Общий лимит по ним составил 4,3 млрд руб. (в 2024 году – 51 тыс. договоров на 6,1 млрд. руб.). При этом средний лимит по кредитке вырос на 11% до 133 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Снижение выдачи также отмечено в других регионах Сибири — в Томской области на 63%, Алтайском крае и Омской области на 37%, Красноярском крае и Кемеровской области на 35%.

Отмечается, что выдача кредиток снижается непрерывно с мая прошлого года. «Банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Лолита Белова