Кинофестиваль «Маяк» от фонда Абрамовича объявил состав жюри

Кинофестиваль «Маяк 2025» объявил состав жюри основного конкурса и конкурса короткометражных фильмов, сообщили организаторы мероприятия.

Председателем жюри основной программы станет режиссер Бакур Бакурадзе. Его новый фильм «Лермонтов» откроет фестиваль вне конкурса. К нему присоединятся кинооператор Эдуард Гимпель («Несколько дней из жизни И.И. Обломова» Никиты Михалкова, «Убить дракона» Марка Захарова), актриса Евгения Громова («Верность» Нигины Сайфуллаевой), актриса и кинорежиссер Наталья Кудряшова («Человек, который удивил всех» Алексея Чупова и Наташи Меркуловой) и продюсер Сергей Мелькумов («9 рота», «Левиафан», «Разжимая кулаки», «Дылда»).

В короткометражной программе призы распределят продюсер Сергей Корнихин («Эпидемия», «Юморист», «Год рождения»), режиссер и сценарист Анна Кузнецова и кинооператор Екатерина Смолина.

«Маяк» проводится в третий раз. Он пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября в Геленджике. Фестиваль учрежден в 2022 году фондом Романа Абрамовича «Кинопрайм». В этом году его также поддержит Президентский фонд культурных инициатив.