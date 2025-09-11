Умерла двукратный лауреат «Золотого глобуса» актриса Полли Холлидей

Американская актриса Полли Холлидей умерла в возрасте 88 лет, сообщает AP. По данным СМИ, причиной стала пневмония. Агент артистки Деннис Аспленд сообщил, что она умерла 9 сентября у себя дома в Нью-Йорке.

Полли Холлидей начала карьеру в 1970-х годах, сыграла более 50 ролей в кино и на телевидении. Актриса известна по ролям второго плана в таких проектах, как «Гремлины», «Миссис Даутфайр», «Ловушка для родителей». Популярность ей принесла роль официантки Флоренс Джин «Фло» Каслберри в ситкоме «Элис». За эту роль она дважды получила премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль второго плана в телесериале» и была еще четырежды номинирована. Также была номинирована на «Золотой глобус» за работу в проекте «Дар любви: Рождественская история».

Актриса выступала на Бродвее, была номинирована на «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в пьесе «Кошка на раскаленной крыше».