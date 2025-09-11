Ливни на Бали не затопили туристические районы

Наводнение на Бали не затронуло туристические районы. Инфраструктура острова работает без перебоев. Об этом сообщило посольство России в Индонезии.

Региональное агентство по чрезвычайным ситуациям заверило, что ситуация находится под контролем властей. Продолжается расчистка заторов на ключевых маршрутах острова. Представительство РФ в Индонезии поддерживает контакт с местными ведомствами и оказывает помощь обратившимся российским гражданам.

Наводнение произошло из-за сильных осадков 9-10 сентября. В некоторых районах острова зафиксировано повышение уровня воды до 1,5 м. Associated Press сообщает, что жертвами наводнения стали 15 человек.

Еще 10 жителей пропали без вести. Не менее 112 районов оказались затоплены, произошло несколько оползней. Были подтоплены тысячи домов и зданий, повреждены линии электропередач. Движение на отдельных участках дорог временно ограничили. 800 человек были эвакуированы во временные убежища.