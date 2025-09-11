Многоженец Иван Сухов не признает вину по делу о развратных действиях

Многоженец Иван Сухов не признает вину по уголовному делу о развратных действиях, сообщил «РИА Новости» адвокат Александр Почуев. По его словам, господин Сухов сейчас не имеет никакого статуса по делу — не является ни подозреваемым, ни обвиняемым.

«Он вину не признает, считает, что его дочь оклеветала в связи с влиянием на нее со стороны телешоу, которому нужны были пикантные подробности о его личной жизни»,— сказал адвокат.

Ивану Сухову 40 лет. Он стал популярен в сети после того, как в декабре 2024 года дал интервью журналистке Саше Сулим. В нем господин Сухов рассказал, что является отцом 29 детей, которых родили 12 женщин. Первые 7 детей были рождены, когда Ивану Сухову было 16 лет. «Московский комсомолец» в феврале 2023 года рассказывал, что Иван Сухов организовал в городе Александров Владимирской области «православный гарем». Женщины, по данным издания, сменяли друг друга, так как «многие не выдерживали и уходили». Одна из женщин писала заявление в полицию, так как ее «не отпускали» оттуда.

9 июня на «Первом канале» вышла передача «Пусть говорят» с участием одной из дочерей Ивана Сухова — 19-летней Анны. В передаче она заявила, что с 14-летнего возраста подвергалась домогательствам со стороны отца. «Он сказал ''дочь, закрой глаза''. Две минуты, грубо говоря… Потом только уже дошло спустя годы»,— говорила девушка.

10 сентября управление СКР по Владимирской области возбудило в отношении Ивана Сухова дело о развратных действиях (ч.1 ст. 135 УК).

Полина Мотызлевская