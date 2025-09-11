Минобороны РФ сообщило о поражении радиолокационной станции RADA

Российская армия за прошедшие сутки поразила многофункциональную радиолокационную станцию RADA израильского производства. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, также поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, пункты временной дислокации украинских бойцов. Удары наносила авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия вооруженных сил РФ.

В предыдущий раз Минобороны сообщало о поражении двух радиолокационных станций RADA в конце августа. За прошедший день российская армия также сбила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.