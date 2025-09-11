В Самарской области директор салона связи осуждена за махинации с данными клиентов

Жигулевский городской суд Самарской области приговорил 27-летнюю местную жительницу к двум годам ограничения свободы за незаконный доступ к компьютерной информации. Она действовала в сговоре с сотрудницей руководства, используя свое служебное положение. Об этом сообщает прокуратура.

Следствие установило, что в январе 2022 года, будучи директором офиса продаж и обслуживания салона связи, обвиняемая получала от руководства данные клиентов. Она использовала эти данные для мошенничества с электронными кошельками, внося символическую оплату за фиктивные услуги. Информация передавалась соучастнице, за что обвиняемая получала вознаграждение.

Суд, учитывая позицию прокурора, запретил виновной заниматься деятельностью, связанной с обработкой и хранением охраняемой законом информации, на два года. Уголовное дело в отношении второй участницы выделено в отдельное производство.

Георгий Портнов