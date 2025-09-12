Госрегулирование цен не всегда приводит к удешевлению продуктов питания

В России постоянно идут дискуссии о необходимости вмешательства властей в ценообразование продуктов питания. Однако опыт других стран показывает, что результаты таких практик не всегда удачны, заявил в блицинтервью «Ъ» главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. Так, по его словам, в Израиле цены на многие продукты сдерживаются «в большей мере в рамках антимонопольного регулирования». «Политику сложно назвать слишком удачной: мы видим, что многие продукты в Израиле все же дороже, чем в других странах мира»,— отмечает эксперт.

Он также приводит пример с Венгрией, где уже некоторое время введено регулирование цен на мясо и ряд других продуктов. «Но исследования отмечают негативное влияние подхода на динамику производства (мяса в этой стране.— “Ъ”)»,— добавляет господин Копейкин.

В США действует другая система — прямая поддержка малоимущих при покупке продуктов питания. В России тоже время от времени возникают дискуссии о введении продуктовых карточек для незащищенных слоев населения. «С экономической точки зрения это наиболее оправданный подход: дать потребителю денег, чтобы он сам мог купить то, что ему нужно. Но нужно быть готовым к тому, что люди будут совершать рациональные покупки именно с их точки зрения, и речь может идти совсем не о картошке»,— считает Борис Копейкин. По его словам, в случае действия системы карточек «выданные по ним продукты впоследствии могут перепродаваться».

О том, как после заметного подорожания тех или иных продуктов они дешевеют, на примере куриных яиц «Ъ» рассказывает в материале.

Александра Мерцалова