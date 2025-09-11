«Страна»: Украина перестала получать азербайджанский газ

На Украину перестал поступать газ с территории Румынии. Эти поставки называют «азербайджанскими» из-за соответствующих договоренностей с Азербайджаном, пишет украинское издание «Страна».

По информации издания, прекращение поставок из Румынии может быть связано с повреждением газотранспортной инфраструктуры на границе этой страны с Молдавией. При этом в августе газ поступал по ветке в нормальном режиме, добавляет СМИ.

Сообщается, что за первые 10 дней сентября на Украину поступило 236 млн кубометров газа, это «примерно соответствует уровню августа». В частности, 145 млн кубометров составили поставки из Венгрии и Словакии, у которых «почти весь российского происхождения». Импорт из Польши за первую декаду увеличился до 101 млн кубометров.