СКР возбудил уголовное дело по факту гибели в Верещагино студента колледжа
Верещагинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть студента колледжа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следствием установлено, что учащийся проходил практику на производственной базе в Карагайском округе. Вечером 10 сентября он зашел в цех, где получил травмы в результате попадания в шнек стационарного бетоносмесителя. Подросток скончался на месте происшествия.
Следователем СК назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы. Следственными органами будет дана правовая оценка действиям лиц, которые обязаны были следить за соблюдением требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.