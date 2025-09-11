В России увеличилось число доноров крови

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в 2024 году число доноров крови в России составило почти 1,5 млн — на 6,3% выше, чем в 2023 году.

«В 2024 году количество безвозмездных донаций преодолело рубеж в 99%»,— добавил господин Мурашко, выступая на Всероссийской научно-практической конференции «Российская неделя трансфузиологии. Фокус на диагностику» (цитата по ТАСС).

Число донаций крови в прошлом году выросло на 4,5% и составило 3,5 млн. Это, по словам министра, позволило заготовить 2,8 млн литров цельной крови.

Полина Мотызлевская