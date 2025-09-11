ХII фестиваль текстов об искусстве «Вазари» пройдет в Нижнем Новгороде в октябре

Двенадцатый фестиваль текстов об искусстве «Вазари» (12+) пройдет в нижегородском Арсенале с 3 по 5 октября. В этом году событие посвящено проблеме музейных трансформаций, рассказали организаторы.

Фото: Михаил Костюнин, Геометрия. Предоставлено Арсеналом Музейная кошка Арсения на фестивале текстов об искусстве «Вазари»

В программе фестиваля более 30 образовательных мероприятий, круглые столы и дискуссии, презентации книг и новых изданий, концерт камерной музыки для ансамбля с клавесином, творческие занятия и арт-медиации для детей и подростков. Ведущие специалисты разных музеев поделятся находками и новыми форматами работы, расскажут, зачем выставке быть зрелищем, и развеют миф о том, что современные дети интересуются только быстрыми и короткими медиа. Все три дня на фестивале будет работать книжная ярмарка.

Полная программа опубликована на сайте Арсенала. Вход на все события, кроме концерта, бесплатный, по регистрации.

Единственный в России фестиваль текстов об искусстве «Вазари» проходит в Арсенале с 2014 года. Он назван в честь итальянского живописца и основоположника современного искусствознания Джорджо Вазари из Ареццо.

Елена Ковалева