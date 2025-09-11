17 уголовных дел возбуждено в регионе за незаконную рубку леса

В Ярославской области с начала года зафиксировано 36 случаев незаконной вырубки леса. Все материалы переданы в следственные органы, и по 17 из них уже возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Ярославской области

В Мышкинском округе во время патрулирования лесные инспекторы обнаружили свежеспиленные сосны. Общий объем заготовленной древесины составил 12 куб. м, а ущерб — около 380 тыс. руб. В ходе расследования установлено, что нарушителем оказался 57-летний местный житель. В его адрес возбуждено уголовное дело и предъявлен иск о возмещении ущерба.

И. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева напомнила, что для заготовки древесины для личных нужд необходимо обратиться в министерство с заявлением. После этого заключается договор купли-продажи лесных насаждений и отводится участок для заготовки. Без этих документов рубка считается незаконной.

Работа по выявлению и пресечению незаконных рубок ведется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». С начала года в регионе проведено около 4500 рейдов.

Антон Голицын