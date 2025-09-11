Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) во время торгов 11 сентября продемонстрировал снижение на 0,7%. К 11:00 показатель достиг 2892,97 пункта впервые с 5 сентября.

Через полтора часа индекс торговой площадки выровнялся до 2900,1, но продолжает колебаться. Общее изменение к закрытию предыдущего дня составляет около -0,5%.

Лидеры снижения — акции группы ПИК (-1,88%), «Юнипро» (-1,49%), Эн+ Групп (-1,2%) и Сургутнефтегаза (-1,22%). Растут акции ВТБ (+2,81%), МКБ (+1,64%), Россетей (+1%) и Татнефти (+0,98%).