В Чувашии и Марий Эл местами ожидаются заморозки

На территории Чувашии и Марий Эл в сентябре местами ожидаются заморозки. Информация об этом опубликована в приложении МЧС России.

В Чувашии ночью и утром с 13 по 15 сентября прогнозируют снижение температуры воздуха до 1 градуса и до 3 градусов на почве. Аналогичная погода ожидается в Республике Марий Эл с 12 по 15 сентября.

В Татарстане, по данным прогноза гидрометцентра республики, в период с 13 по 14 сентября местами возможны слабые заморозки, температура ночью 13 сентября составит от 0 до +5 градусов, а 14 сентября — от +2 до +7.

