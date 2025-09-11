В Башкирии изменят закон о приватизации

Комитет Курултая Башкирии по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям поддержал изменения в республиканский закон «О приватизации государственного имущества …». Депутаты планируют принять его в первом чтении на первом пленарном заседании осенней сессии.

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, законопроектом совершенствуется порядок продажи госимущества по минимально допустимой цене.

Претендент для участия в торгах должен будет не только внести ценовое предложение, но и перечислить задаток на счет оператора электронной площадки, иначе его заявку не примут. Это позволит «достичь прозрачности и последовательности процедуры приватизации, обеспечить допуск к ней добросовестных участников, действительно заинтересованных в сделке», отмечает спикер Курултая. Он напомнил, что продажа по минимально допустимой цене — новый способ приватизации, введенный региональным законом в ноябре прошлого года.

По словам господина Толкачева, практика только еще нарабатывается, и депутаты следят за тем, как работает закон, чтобы вносить в него изменения. Необходимость принятия закона объясняется тем, что минземимуществу приходилось отменять торги из-за перечисления задатка не на счет оператора электронной площадки, а напрямую заказчику, отметил он. Этот спорный момент урегулируют. Также предлагается ограничить срок отзыва заявки — не позднее чем за пять дней до окончания срока приема.

По мнению председателя парламента, способ приватизации госимущества по минимально допустимой цене, введенный в прошлом году, доказал свою состоятельность. Он применяется, если имущество не удалось продать с помощью публичного предложения.

«Раньше, если аукцион не состоялся, имущество выставлялось на продажу без объявления цены»,— отметил Константин Толкачев. По его словам, это позволяло участникам указывать в конверте любую сумму, и по закону имущество нужно было продавать по наибольшей предложенной цене, даже если это условно 10 руб. Госорганы старались избежать применения такой процедуры и не допустить «разбазаривания государственной собственности». «Новый способ приватизации позволил установить порог, ниже которого опускать цену нельзя»,— подчеркнул спикер Курултая.

Майя Иванова