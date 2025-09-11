Российские доходы от экспорта нефти упали в августе на 6,4%

Доходы от российского нефтеэкспорта в августе 2025 года упали до $31,51 млрд. Это на 6,4% ($0,92 млрд) меньше по отношению к июлю и на 8,5% меньше показателей в августе 2024 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Физический объем российских поставок при этом упал по отношению к июлю всего на 1% — до 7,26 млн баррелей в сутки (4,7 млн б/с приходится на нефть, 2,57 млн б/с — на нефтепродукты). Год к году показатель и вовсе вырос — на 4,6%.

Добыча нефти в РФ в августе по сравнению с июлем снизилась на 30 тыс. баррелей в сутки (до уровня 9,3 млн б/с).

Цены на нефть марки Urals снизились за август более чем на $3 за баррель — примерно до $56 за баррель. Сбой в закупках нефти из России индийскими НПЗ удвоил скидки на российское сырье в регионе.

Доходы РФ от поставок остаются на уровне пятилетних минимумов.

Продолжает действовать санкционный режим, согласно которому компаниям из ЕС запрещено способствовать поставке сырья из РФ, если оно дороже установленного лимита. Для контрактов, заключенных до 20 июля он составляет $60 за баррель, эта планка продержится до 18 октября. Но фактически потолок цен уже снижен до $47 за баррель.