Два этажа в ТЦ «Автоград» в Новосибирске пустят с молотка за 93 млн рублей

В Новосибирске выставлены на продажу за 93,1 млн руб. нежилые помещения на третьем и четвертом этажах торгового центра «Автоград», расположенного в Дзержинском районе на улице Доватора,11. Общая площадь помещений — 8,6 тыс. кв. м, в том числе на третьем этаже — 4,2 тыс. кв. м, четвертом — 4,3 тыс. кв. м, сообщается на портале «ГИС. Торги». Кадастровая стоимость объекта — 190,3 млн руб. Аукцион проведут 14 октября.

Торги проходят в рамках приватизации муниципального имущества. Соответствующее решение было принято советом депутатов Новосибирска в декабре 2024-го.

В настоящее время помещения арендуют предприниматели. Также на одном из этажей находится офис территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области (ГКУ НСО ТУАД). Договор с учреждением действует до 1 мая 2026 года. После заключения договора купли-продажи площади могут быть освобождены, уточнили в муниципалитете.

Магазин был построен в 1985 году, его общая площадь 21 тыс. кв. м, из которых муниципалитету принадлежат 9 тыс. кв. м.

Лолита Белова