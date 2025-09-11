Владелец бывшего ресторана «Гедонист» запустил новый гастропроект

На ул. Пермской, 33, открылся в техническом режиме лаундж-бар «Сая». Об этом сообщил в телеграм-канале ресторатор Александр Ежов. Рядом расположен другой ресторан господина Ежова, который ранее носил название «Гедонист». Сейчас он именуется «Ресторан Александра Ежова». По словам ресторатора, в гастрономическом заведении предложат формат вечернего отдыха, предполагающего блюда азиатской кухни, а также кальян.

В сервисе Kartoteka.ru указано, что Александр Ежов с января 2023 года является учредителем и директором ООО «Источник вкуса» — организация работает в сфере ресторанной деятельности. Господин Ежов давно работает на ресторанном рынке. На сайте chef.ru сообщается, что он был бренд-шефом пермских ресторанов «Другое место», Les Marches, ресторанного холдинга Bottega Group. В 2023 году господин Ежов открыл в Перми, на ул. Пермской, 33 (МФК «Москва»), свой ресторан «Гедонист», где подают блюда итальянской и японской кухни.