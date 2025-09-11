В Уфе построят центр реабилитации участников СВО за 1,2 млрд рублей

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова и директор АНО «Территория сильных людей» Евгений Куйбышев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере реабилитации и ресоциализации инвалидов и участников специальной военной операции. Документ подписан на Форуме социальных инноваций регионов, который проходит в Москве.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе минтруда Башкирии, в Уфе планируется строительство медико-социального комплекса для реабилитации взрослых инвалидов и ветеранов СВО. Предполагаемая площадка — пересечение улиц 50 лет СССР и Менделеева. «Территория сильных людей» является инициатором возведения комплекса, а инвестором выступит уфимское ООО «Национальный медицинский холдинг "Медстандарт"». Проект разработало ООО «Комплект сервис». Стоимость строительства оценивается в 1,2 млрд руб. В центре создадут 90 рабочих мест.

Медико-социальный комплекс будет включать в себя центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и участников СВО, центр развития медицинского туризма, пансионат для проживания пациентов и их родственников, спортивно-оздоровительный комплекс.

По словам Ленары Ивановой, минтруд не один год «вынашивал» проект реабилитационного центра для взрослых инвалидов и вел переговоры с различными коммерческими организациями. «Ежегодно услуги комплексной реабилитации смогут получать свыше 5 тыс. человек, включая не менее 1 тыс. участников СВО»,— рассказала госпожа Иванова «Ъ-Уфа».

Сроки реализации проекта не называются.

Идэль Гумеров