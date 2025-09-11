Фотографии товаров бьют по карману

Две трети продавцов на меркетплейсах могут столкнуться с исками по авторским правам. Массовая рассылка досудебных претензий об использовании фотографий в карточках товара становится отдельным бизнесом, говорят опрошенные “Ъ FM” юристы и селлеры. Поводом могут стать даже изображениям, которые используют на оригинальной упаковке китайского производителя. Но отвечать придется продавцу. Может ли спор по карточке товара разорить бизнес? Выясняла Юлия Савина.

Число дел о компенсациях за использование чужих изображений с 2016 по 2024 год выросло в 328 раз. В прошлом году было зафиксировано более 8 тыс. разбирательств на общую сумму свыше 1,5 млрд руб., подсчитали «РИА Новости».

Истцами выступают всего несколько компаний, которые предъявляют претензии даже к владельцам лицензионных фото, говорит гендиректор компании «Эстетист» Олег Бугай, который столкнулся с такой ситуацией: «Недавно мне пришла претензия о том, что фотография моего товара висит на «Яндекс Маркете». За это с меня просят 29,3 тыс. руб. Но если я заключу с ними мировое соглашение, они согласны взять только 19,4 тыс. руб. На возражения, что мой дизайнер заключил договор с фотобанком и у него есть лицензия, они ответили, мол, ничего не знаем, вы должны были заплатить деньги правообладателю. Мне до сих пор пишут, что я должен произвести оплату, либо они подают на меня в суд».

Минимальная компенсация по делам о нарушении авторских прав — 10 тыс. руб., максимальная — 5 млн руб. К этому нужно прибавить судебные издержки и компенсацию расходов истца в случае проигрыша, это еще порядка 50 тыс. руб. Более 90% дел ответчики проигрывают, говорит основатель сервиса противодействия правовому экстремизму Ivebs Антон Дмитриев: «Истцы почти всегда выигрывают дела о нарушении авторских прав. При должной защите есть возможность снизить непомерные аппетиты так называемых фототроллей до законного минимума в 10 тыс. руб.

Проблема не в законе, а в его абсурдном применении, когда штраф за фото, которое стоит, как чашка кофе, благодаря агрессивному желанию заработать становится равен стоимости квадратного метра недвижимости».

Компания «Фортуна Технолоджис», которая является самым массовым истцом в этой сфере, за время существования выиграла более 4 тыс. дел со средней суммой компенсации порядка 30 тыс. руб., рассказал один из ее учредителей Кирилл Кнауб. Это не менее 120 млн руб. Однако предприниматель утверждает, что это не бизнес на исках: «Часто оказывается, что дизайнеры или подрядчики купили изображение на фотобанке, но не оформили передачу прав, то есть работают без договора с заказчиком, и формально у бизнеса разрешения на использование объекта авторского права нет. Любые попытки оправдаться покупкой через подругу или серыми подписками также не признаются. Большинство фотобанков не находятся под санкциями, проблема в оплате: зарубежные сервисы не принимают российские карты. Но есть же российские фотобанки, есть другие официальные способы приобрести легальный контент , например, связаться с автором напрямую».

В борьбе за авторские права массовые истцы обычно заключают с авторами договор на уступку права требования за 500 руб., инициируя поиск нарушений. Фотографам также положено всего 25% от суммы полученной компенсации. В сентябре Арбитражный суд Калининградской области принял решение, что «Фортуна Технолоджис» преследует единственную цель — извлечение прибыли из искусственно созданной ситуации. В компании “Ъ FM” заявили, что готовят апелляционную жалобу по данному делу.

Основатель юридической компании «Практика для практиков» Андрей Королев считает, что большая часть селлеров находится в зоне риска: «До сих у большей части наших граждан сохраняется представление о том, что фотоизображение, размещенное в интернете, является свободным к использованию, что категорически не так.

Об этом мало кто задумывается, создавая свои карточки. Поэтому селлеры первыми попадают под удар.

Чаще всего это небольшие магазинчики, ИП, торгующие товарами народного потребления, какая-то бытовая химия, бытовая техника, одежда. 2/3 людей, работающих на WB, потенциально являются объектами интереса».

Иски по авторским правам могут привести к большим финансовым проблемам у селлеров на маркетплейсах. Один из ярких примеров —компания «Империя поздравлений» с выручкой 200 млн руб. и шестью сотнями арбитражных дел на 148 млн руб.

