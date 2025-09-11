Работы по ликвидации взрывоопасных предметов в Пугачево начнутся 15 сентября

15 сентября на территории бывшего арсенала в Пугачево возобновят работы по ликвидации взрывоопасных предметов, сообщил глава Малопургинского района Александр Деев. Они будут проходить ежедневно с 09:00 до 16:00 часов до 1 ноября.

«Работы будут проводиться на специализированной площадке с соблюдением мер пожарной и технической безопасности. Разлет осколков за периметр территории бывшего арсенала исключен. При осуществлении работ могут возникать характерные звуки (одиночные хлопки) и незначительный дым»,— отметил глава муниципалитета.

Анастасия Лопатина