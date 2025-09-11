Ростехнадзор требует приостановить работу двух АГЗС в Нижегородской области

Волжско-Окское управление Ростехнадзора потребовало приостановить эксплуатацию двух автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) в Нижегородской области. Обе они принадлежат индивидуальному предпринимателю Долгову В.А., сообщили в ведомстве 11 сентября 2025 года.

Инспекторы по требованию прокуратуры региона в августе провели внеплановую проверку этих станций, расположенных в Арзамасе и Ардатовском округе. В результате выявили 18 нарушений. В том числе в конструкцию АГЗС внесены изменения без проектной документации, нет договора с профессиональным аварийно-спасательным формированием, не проведена экспертиза промышленной безопасности газопроводов. Помимо этого, не проводится текущий ремонт оборудования.

В 2024 году после обязательного профилактического визита этому предпринимателю уже выдавали предписание об устранении нарушений. Однако он исполнил его не в полном объеме.

Галина Шамберина