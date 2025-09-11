В Уфе возбуждено дело по факту исчезновения школьницы

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе возбудил уголовное дело по факту исчезновения 14-летней школьницы, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По данным ведомства, 9 сентября около 8:40 школьница вышла из дома на Шепетовской улице, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Обстоятельства ее исчезновения устанавливают следователи и криминалисты СКР совместно с сотрудниками МВД.

Рост подростка — 172 см, среднего телосложения, была одета в белую рубашку, темно-синие брюки, черную жилетку, при себе был кожаный черный рюкзак.

Майя Иванова