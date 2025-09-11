В Москве простились с военным конструктором Евгением Федосовым

На мемориальном военном кладбище в Мытищах состоялось прощание с академиком РАН Евгением Федосовым, сообщает ТАСС. Церемонию посетил президент РАН Геннадий Красников.

Евгений Федосов умер 8 сентября в возрасте 96 лет. Ученый участвовал в разработке всех поколений ракет класса «воздух-воздух», высокоточного оружия с лазерным самонаведением, крылатых ракет воздушного и морского базирования. Разрабатывал системы управления вооружением самолетов Су-24М, Су-27, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-29, Ту-22М, Ту-95 и Ту-160, а также вертолета Ми-24.

Под его руководством и при его непосредственном участии разрабатывались ЗРК «Даль», «Оса», «Круг», «Куб», С-125 «Нева» и С-300. Был идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР — крылатых ракет стратегического назначения Х-55 с самолетами-носителями Ту-95МС и Ту-160.

Полина Мотызлевская