«Локомотив» получит от КХЛ 188 млн рублей по итогам сезона 2024/25

Ярославский ХК «Локомотив» получит наибольшую сумму выплат от Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона 2024/25. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Всего КХЛ выплатит клубам 2,1 млрд руб., что почти в два раза больше прошлого сезона. Такую выплату утвердил совет директоров КХЛ. Выплаты сформированы за счет доходов от продажи ТВ и беттинг-прав и самой Лиги.

«Наибольшую сумму по итогам сезона 2024/2025 получит "Локомотив" — 188 781 929 руб. с НДС»,— говорится в сообщении КХЛ.

Напомним, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина-2025. В этом году сумма выплаты ярославскому клубу на 96 млн руб. больше, чем годом ранее. Челябинский «Трактор», завоевавший серебро, получит от КХЛ 157 млн руб.

КХЛ рекомендовала клубам направить полученные средства на закупку или модернизацию оборудования для сервисных зон и создание восстановительных зон. Также одним из направлений может стать модернизация инфраструктуры арены и улучшение сервиса для зрителей.

Алла Чижова