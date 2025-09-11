Армения не планирует выводить со своей территории российскую военную базу
Правительство Армении не рассматривает возможность вывода российской военной базы со своей территории. Об этом заявил председатель парламента страны Ален Симонян.
Фото: Stepan Poghosyan / Photolure / Reuters
«В настоящее время этот вопрос мы не обсуждаем, у нас не было таких разговоров»,— подчеркнул он на брифинге (цитата по ТАСС).
Российская 102-я военная база размещена в армянском Гюмри с 1995 года согласно двустороннему договору между Москвой и Ереваном. Изначально соглашение было подписано сроком на 25 лет, а в 2010 году его продлили до 2044-го. База связана с объединенной системой ПВО СНГ.