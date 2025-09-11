Зарубежные СМИ: Как убийство Чарли Кирка стало маркером политических разногласий в США?

Влиятельный американский правый активист Чарли Кирк умер после покушения. Об этом сообщил сам президент США Дональд Трамп. Гибель подтвердил пресс-секретарь Кирка. 10 сентября неизвестный выстрелил в него на дебатах в университете штата Юта. Пуля попала в шею. Выстрел смогли снять на видео очевидцы. Также в соцсетях сразу появились кадры, как полицейские задерживают и ведут пожилого мужчину, тот кричит «застрелите меня». Прохожие желают ему смерти, но сотрудник полиции говорит в камеру: «Мы не знаем, он это или нет». Позже The New York Times сообщила, что этот мужчина не был стрелком. В видеообращении из Белого дома Дональд Трамп назвал Кирка «мучеником за истину и свободу». И пообещал, что американская администрация «найдет каждого, кто причастен к его гибели». Включая организации, которые финансировали убийцу. Новость о гибели активиста занимает первые полосы мировых СМИ. Как пишет Reuters, резонансное событие обнажило глубокие политические разногласия в США. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Kevin / Reuters

Чарли Кирку был 31 год, у него остались жена и двое маленьких детей. Дональд Трамп назвал его легендарным человеком, к которому прислушивалась вся американская молодежь. А стрелок, как считает глава Белого дома, атаковал не только Кирка, но и всю страну. Все флаги в США будут приспущены до конца недели, 10 сентября в палате представителей США должна была состояться минута молчания в память о Кирке, но она превратилась в бурное обсуждение с обвинениями, пишет Reuters. И этот эпизод — иллюстрация политических разногласий в Соединенных штатах. Некоторые законодатели задавались вопросом, почему другие убийства менее известных людей не привели к такому резонансу? Это вызвало обвинения в политизации трагедий.

Тем не менее гибель Кирка — очередное событие в череде похожих, сообщает The Washington Post. Издание напоминает о нападении в Колорадо на произраильское шествие в июне, убийстве сотрудников израильского посольства в мае и о двух покушениях на самого Трампа. Учитывая известность Кирка, неудивительно, что у убийцы были политические мотивы, отмечает The Wall Street Journal. Журналисты газеты выражают опасение, что атаки будут продолжаться. И причина может быть в самом американском обществе и в отсутствии гражданской и социальной защиты от таких нападений, подчеркивает газета.

Последствия убийства Кирка неизвестны, сообщает CNN. Но страна уже разгневана, расколота, а политические разногласия выливаются в острую вражду. Перестрелки и насилие телеканал называет не чем-то новым для Соединенных Штатов, но есть подозрение, что ситуация ухудшается. Тем не менее как резюмирует Bloomberg, происшествие вызывало волну шока и осуждения как со стороны демократов, так и республиканцев.

