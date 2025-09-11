Более половины совершивших преступления в Москве не являются жителями столицы

За семь месяцев 2025 года в Москве было выявлено более 19 тыс. преступников, сообщили в городской прокуратуре. Из них 59,7% — не являются жителями столица.

По данным ведомства, более 53% преступников находятся в возрастной категории от 30 до 49 лет. Мужчины совершали преступления чаще женщин — 81,3% против 18,7%.

Основная масса преступлений (57,2%) совершена лицами без постоянного дохода. Преступники чаще всего имели среднее образование (13,6 тыс.), реже — высшее образование (5,1 тыс.). Число людей, совершивших преступление в состоянии опьянения, снизилось на 20,4%, отметили в прокуратуре.

Полина Мотызлевская