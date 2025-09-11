В Ярославле юридическую фирму уличили в недобросовестной конкуренции
Ярославское межрегиональное УФАС нашло в действиях «Юридической компании «Дипломат» признаки недобросовестной конкуренции. Компания выдавала себя за адвокатское образование, распространяя недостоверную информацию о квалификации сотрудников. Об этом сообщили в антимонопольном органе.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
К антимонопольщикам с жалобой обратилась Адвокатская палата Ярославской области, по мнению которой компания распространяла информацию, вводящую потребителей в заблуждение.
«В ходе антимонопольной проверки установлено, что сайт организации содержит недостоверную информацию. Заявленное наличие в штате адвокатов с большим профессиональным опытом не соответствует действительности»,— говорится в сообщении УФАС.
Также отмечается, что гендиректор компании не имеет регистрации в госреестре адвокатов, а само общество не является адвокатским образованием. По мнению антимонопольного органа, такое положение дел формирует у потребителей «ложное представление о качестве предоставляемых услуг».
УФАС настояло на удалении компанией информации, указывающей на оказание юридических услуг лицами, имеющими статус адвоката. Нарушение устранено, сообщили в ведомстве.