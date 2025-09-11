Пермский Театр-Театр представил эскизы обновленного зрительного зала

Пермский Театр-Театр опубликовал эскизы обновленного пространства, которое появится в культурном учреждении после всех ремонтных работ. Как сообщает пресс-служба театра, капитальный ремонт затронет зрительный зал и фойе большой сцены. В частности, в большом зале будут установлены новые кресла и откроется балкон. Количество посадочных мест увеличится с 600 до 850.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография фото: соцсети Театра-Театра фото: соцсети Театра-Театра фото: соцсети Театра-Театра Следующая фотография 1 / 3 фото: соцсети Театра-Театра фото: соцсети Театра-Театра фото: соцсети Театра-Театра

По словам исполнительного директора Театра-Театра Егора Мухина, в пространстве улучшится акустика. На всех уровнях зрительского фойе появятся кафе, рекреационные зоны и уборные. «Кроме того, мы планируем организовать в фойе открытое экспозиционное пространство, где будут выставляться пермские художники и скульпторы. Мы заинтересованы в творческих коллаборациях, развивающих в том числе креативную экономику Пермского края», — подчеркнул господин Мухин.

В феврале «Ъ-Прикамье» сообщал, что реконструкцию Театра-Театра планируется начать осенью этого года. Как сообщил тогда худрук театра Борис Мильграм, во время ремонта будет восстановлен балкон в зрительном зале. При этом на время проведения реконструкции будет приостановлена работа большой сцены. Спектакли планируется проводить во Дворце молодежи и в ДК им. Солдатова. Кроме этого, в планах — расширить гастрольную деятельность театра по Прикамью. Реконструкция может занять не один год. При этом на организацию и проведения гастролей театра в текущем году в краевом бюджете планируют выделить 3,5 млн руб.