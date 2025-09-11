Среди московских новостроек медленнее всего дорожают дома бизнес-класса

Новостройки бизнес-класса в старой Москве подорожали в августе на 6% по сравнению с ценами августа 2024 года — до 499,3 тыс. руб. за 1 кв. м. Это минимальный рост среди всех сегментов, сообщает газета «Ведомости». Такой рост ниже годовой инфляции — в августе она оценивается Банком России в 8,79%.

Новостройки массового сегмента в августе подорожали на 11% год к году (до 365,6 тыс. руб. за 1 кв. м). Премиальные — на 12% год к году, (до 791,8 тыс. руб. за 1 кв. м). Класса делюкс — на 21% год к году (до 2,4 млн руб. за 1 кв. м).

Эксперты «Ведомостей» объяснили тенденцию высокой конкуренцией в бизнес-классе. За прошедший год в старой Москве на первичный рынок вышли 24 комплекса этого сегмента. В массовом, к примеру, — всего пять. Еще одна причина низкого роста цены — увеличение в бизнес-сегменте доли жилья на начальных этапах строительства: такие варианты стоят дешевле.